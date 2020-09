Flordelis atraía fiéis para manter relações sexuais, afirma testemunha

PUBLICIDADE

As acusações contra a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) continuam. Em depoimento à Polícia Civil, um antigo frequentador da igreja da parlamentar, que dizia frequentar a casa de Flordelis, disse que a pastora e o marido assassinado, o pastor Anderson do Carmo, atraíam fiéis para manterem relações sexuais com eles.

O homem contou aos investigadores que era “obreiro” da igreja. Depois de um tempo, passou a perceber que “pessoas que frequentavam os cultos eram atraídas para a casa”. “O próprio declarante acredita ter sido atraído inicialmente com esse propósito” , diz o depoimento, revelado pelo jornal Extra.

Insinuação sutil

O homem descreveu que numa ocasião, durante uma viagem para uma reunião de pastores, foi convencido por Anderson a ficar no mesmo quarto do que Flordelis. Segundo a testemunha, a pastora se “insinuou sutilmente para ele”. O homem relembra ainda outra situação, ocorrida durante um retiro espiritual, na qual Flordelis afirmou que teve uma visão de que ele amava mais sua própria mulher do que ela o amava. A partir de então, ele afirma ter começado a se afastar da família.

Flordelis negou as acusações feitas pela testemunha. “Que ele prove isso. É mentira. Isso nunca existiu”, afirmou ao Extra.