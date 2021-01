Filha de Fernandinho Beira-Mar é empossada como vereadora em Duque de Caxias

PUBLICIDADE

A nova vereadora de Duque de Caxias (RJ), Fernanda Costa (MDB), assumiu a vaga nesta segunda-feira (4). Ela é filha do traficante Luiz Fernando da Costa, também conhecido como Fernandinho Beira-Mar. As informações são do G1.

Fernanda obteve 3.999 votos na última eleição, e iria atuar como suplente do MDB. Entretanto, a Prefeitura de Duque de Caxias nomeou o vereador Sandro Lelis para ser secretário de Serviços Públicos. Com isso, Fernanda Costa, assumiu a cadeira deixada pelo ex-presidente da Câmara Municipal.

Ela é formada em odontologia e se candidatou a uma vaga na câmara pela segunda vez. Na eleição anterior, Fernanda disputou a eleição pelo Partido Progressista (PP) e conseguiu 3.098 votos.