Filha de Eduardo Pazuello ganha cargo de confiança na Prefeitura do Rio

Por meio de uma portaria, a nomeação de Stephanie dos Santos Pazuello, filha do atual Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro neste sábado (02).

Ela já trabalhava na empresa pública Rio Saúde, desde julho de 2020. Agora, vai atuar na Secretaria Municipal de Saúde.

A publicação informa que Stephanie Pazuello vai trabalhar como assistente da secretaria. A remuneração inicial do serviço é de R$ 1.884.