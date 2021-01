Farmácias anotam recorde de 32 mil casos de covid em testes rápidos em uma semana

As farmácias voltaram a registrar novo recorde de casos de covid-19 detectados em testes rápidos, atingindo 32.764, o equivalente a 18% das testagens, entre os dias 4 a 10 janeiro. Na semana anterior, foram detectados 25 mil casos. Os dados são de levantamento semanal da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

O porcentual de infectados sobre o total de testagens ficou acima da média de 15% que vem sendo registrada desde a implementação do serviço no varejo farmacêutico, no fim de abril Na análise por Estados, 18 apresentaram aumento de casos positivos em relação à semana anterior. As maiores variações ocorreram em Roraima, Piauí, São Paulo, Goiás e Amapá.

A primeira semana do ano também registrou o maior volume de atendimentos, com 186.782 testagens. No acumulado desde abril, as farmácias aplicaram 2,2 milhões de testes rápidos, sendo 339 732 positivos (15,31%).