Farley Mattos reuniu amigos para fazer o bem durante a pandemia

Ser influenciador vai além de recomendar marcas, produtos e serviços. É necessário agir diretamente de forma positiva na vida das pessoas, sobretudo daquelas ao redor. Pensando nisso, o influencer, bailarino clássico e empresário Farley Mattos fez uma boa ação no início da pandemia.

Farley reuniu amigos para preparar kits com alimentos e álcool em gel para caminhoneiros e pessoas em situação de rua de Ipameri-GO, onde mora. “Pedi para que amigos meus me ajudassem para levar os itens e algumas explicações sobre os cuidados em relação ao novo coronavírus. Foi uma maneira que encontrei de ajudar. Vi que eles eram as pessoas que mais precisavam de ajuda naquele momento”, explica o influenciador.

“Comprei álcool em gel, fiz a confecção dos vidrinhos, separei as bolachas em sacolas… foram três dias de trabalho. Fiquei muito feliz com o resultado final”, conta Farley.

“Foi muito gratificante. Ao entregar a um dos caminhoneiros, ele me falou várias coisas lindas, e eu nunca vou me esquecer. Me ofereceu frutas e pediu que Deus me abençoe muito.”

Para Farley, é esse o trabalho do influenciador. “Ele tem que ajudar as pessoas através da sua influência”, afirma. “Depois, fiz um vídeo mostrando a importância de ajudar a quem precisa”, finaliza.

FARLEY MATTOS

Influencer, bailarino clássico e empresário

32 anos

Ipameri-GO

Instagram: @farleymattos