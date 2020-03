Fantasia de Deborah Secco chama atenção de indústrias de couro

PUBLICIDADE 

A fantasia da atriz Deborah Secco neste Carnaval não chamou atenção somente dos fãs e do público. Despertou, também, o alerta vermelho no Centro das Indústrias de Couro do Brasil (CICB). A entidade lembra que desde 1965 a Lei nº 4.888 proíbe utilizar a palavra “couro” para produtos que não sejam de origem animal. Material sintético, na maioria das vezes, vem do petróleo, o que é danoso ao Meio Ambiente.

O presidente do CICB, José Fernando Bello, esclarece que os curtumes são hoje uma saída para a preservação do meio ambiente. “Se não fosse a indústria de couro, os frigoríficos teriam que enterrar milhões de peles de boi causando um desastre ambiental sem precedentes nos lençóis freáticos” diz Bello. As exportações de couro geraram uma receita cambial de US$ 1,2 bilhão em 2019. A indústria de curtume brasileira beneficia cerca de 40 milhões de peles por ano. Desse total, 79% foram para o mercado externo; 21% para mercado interno.

“Queremos esclarecer que, além de gerar divisas, o setor não agride a natureza”, diz Bello. Ele acrescenta que o Brasil tem um selo de qualidade (Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro – CSCB) que credencia o couro brasileiro nos mercados mais exigentes.

De acordo com os dados do CICB, 72% dos curtumes têm profissional próprio e consultoria terceirizada que se ocupam exclusivamente em melhorar as questões ambientais.