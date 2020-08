Família cria negócio com dinheiro do auxílio emergencial e sai de situação financeira difícil

PUBLICIDADE

Maria Célia Sousa e sua família viram na pandemia uma oportunidade de fazer dinheiro. A mãe e as três filhas estavam desempregadas e a situação financeira era preocupante. Mas uma ideia mudou tudo quando as quatro decidiram utilizar o dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 para realizar um sonho antigo e abrir um negócio. Agora a família vende marmitas.

Maria Célia, agora empresária, disse que já tinha trabalhado como cozinheira por cinco anos, mas não conseguia juntar dinheiro para abrir seu negócio.

A cozinheira estava desempregada há três anos e era ajudada pela família. Com a pandemia as filhas também foram despejadas e resolveram se unir para arrecadar dinheiro.

“Foi uma luz. Uma coisa de Deus. Porque eu não tinha de onde tirar. Era um sonho que eu tinha. E aí quando saiu esse auxílio o que veio no meu coração, o que Deus colocou no meu coração é que era pra eu multiplicar”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após grande sucesso elas já tem planos de realizar investimentos ao negócio.

Atualmente, a venda de marmitas já gera um faturamento de R$ 6 mil por mês. As entregas são feitas de bicicleta e tinham começado apenas para os bairros mais próximos. Com o retorno acima do esperado, as quentinhas já chegam a todos os setores de Araguaína, onde a família mora.

Para o futuro, o plano é de abrir um restaurante com sede física. “Só não tô tendo a condição de fazer. Mas eu vou fazer, em nome de Jesus, aqui na frente”, conta a empreendedora.