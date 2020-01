Explosão deixa um morto e outros feridos no Rio de Janeiro

PUBLICIDADE 

Uma explosão em um imóvel no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, deixou um homem morto e pelo menos outras três pessoas feridas na noite desta terça-feira, 31.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que foi acionado por volta das 22h, e no local havia uma vítima fatal e três vítimas do sexo masculino, que foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. As idades e identidades não foram informadas.

Durante o atendimento à ocorrência, o fogo já havia sido debelado. Ainda de acordo com os Bombeiros, a explosão deixou outras pessoas feridas, mas estas foram encaminhadas para unidades de saúde por meios próprios.

No Twitter, o perfil RJ em Guerra Notícia publicou um vídeo, que seria do momento em que as chamas se alastram pelo imóvel. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Infelizmente começar o ano com uma notícia dessa e horrível.



Quatro pessoa de uma família Queimados indo para o Carlos Chagas devido a uma explosão de gás no #Complexo_Alemao pic.twitter.com/Fb08ZOZzAS — RJ em Guerra Notícias (@ComunidadesRJ) January 1, 2020

ATUALIZAÇÃO SOBRE O FATO

Informação chegada é de que não foi gás de cozinha que explodiu, mas sim a casa era ponto de fabricação de drogas, teria sido uma explosão química e as 4 pessoas não seriam da mesma família ainda estamos em busca de maiores informações acompanhe conosco. https://t.co/laz3CuMxib — RJ em Guerra Notícias (@ComunidadesRJ) January 1, 2020

Estadão Conteúdo