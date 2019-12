Exército intercepta cinco militares venezuelanos em Roraima

PUBLICIDADE 

O Exército interceptou na quinta-feira, 26, cinco militares venezuelanos na região da terra indígena de São Marcos, ao nordeste de Roraima. A informação foi divulgada pelo ministérios da Defesa e das Relações Exteriores nesta sexta-feira, 27.



Os cinco estavam desarmados e foram conduzidos à capital Boa Vista, onde estão sendo entrevistados. A identidade deles ainda não foi divulgada.



Desde o fim de semana, o Exército intensificou o patrulhamento na região da faixa de fronteira com a Venezuela após uma tentativa fracassada de levante militar ocorrer no município venezuelano de Gran Sabana, no domingo, 22.



De acordo com informações da imprensa venezuelana, homens do exército do país vizinho chegaram a entrar em território brasileiro em perseguição aos militares que se rebelaram. A informação foi noticiada pelo portal El Nacional.



Leia a nota na íntegra:



“O Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores informam que, nesta quinta-feira (26/12), durante missão de reconhecimento e patrulhamento nas áreas de fronteira, conduzida por unidades do Exército Brasileiro, foram localizados, na região da terra indígena de São Marcos, nordeste de Roraima, cinco militares venezuelanos. Esses militares venezuelanos estavam desarmados e foram conduzidos a Boa Vista, onde estão sendo entrevistados. O Exército Brasileiro intensificou o patrulhamento na região da faixa de fronteira, conforme o previsto na Lei Complementar nº 97/1999.”

Estadão Conteúdo