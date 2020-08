Exame de DNA confirma que tio estuprou e engravidou menina de 10 anos no ES

PUBLICIDADE

Após o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo próprio tio chocar o país, mais um capítulo dessa história foi concluído. O resultado do exame de DNA realizado pela perícia constatou que o tio, de 33 anos, estuprou e engravidou a garota. A interrupção da gestação foi autorizada pela Justiça.

O teste confirmou que o DNA do acusado e do feto são compatíveis. O resultado ficou pronto na última terça-feira (25). O homem está preso preventivamente desde o dia 18 de agosto, caso ele seja condenado, sua pena pode chegar a 15 anos de prisão.

A vítima residia no Espirito Santo, mas precisou ir até Recife-PE para interromper a gravidez. A garota entrou no Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência (Provita), após ter os dados expostos na internet. Com isso, a vítima passará por uma mudança de endereço e de identidade.

O acusado foi detido em Betim-MG, após passar um tempo foragido. Ele foi interrogado pela polícia, mas o teor do depoimento não foi revelado. Informalmente, segundo a polícia, ele assumiu a autoria do crime.