Ex-secretário é preso em operação que investiga desvio de dinheiro público

Um ex-secretário de Articulação Política de um município alagoano foi preso na manhã desta terça-feira (13) em uma operação que investiga desvio de dinheiro público na saúde. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL), não vai divulgar o nome da cidade e nem do suspeito para manter sigilo nas investigações.

Suspeita-se que o ex-secretário participou de fraudes cometidas por empresários do ramo de medicamentos. Os empresários teriam fornecido notas fiscais para a prefeitura sem repassar os remédios. O município teria pago valores altos pelas drogas, e parte do dinheiro teria ido parar nas contas de agentes públicos.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nesta terça (13) para coletar elementos relacionados às investigações. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos. O material vai ser analisado por promotores de Justiça.