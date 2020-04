Estátuas no Rio recebem máscara em campanha sobre obrigatoriedade do uso

PUBLICIDADE 

Mais de 40 estátuas no Rio amanheceram nesta quinta-feira, 23, com máscaras de proteção. A ação faz parte de uma campanha da prefeitura para lembrar que o uso da proteção, importante no combate à transmissão da covid-19, passou a ser obrigatório na cidade, de acordo com decreto municipal que passou a valer nesta quinta.



Entre as estátuas que estão com a máscara estão a escultura de Bellini, em frente ao Maracanã, e as de Dorival Caymmi e Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana.



As máscaras colocadas nos monumentos são feitas de TNT – material semelhante a tecido, obtido através de liga de fibras – e vão permanecer por dez dias nas esculturas.



A prefeitura do Rio informou que pretende disponibilizar um milhão de máscaras feitas de material biodegradável. Ela são feitas de material reciclado e devem ser descartada após o uso.

Estadão Conteúdo