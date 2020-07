Estão abertas as inscrições para o Prêmio Professor Transformador 2021

PUBLICIDADE

O Instituto Significare, em parceria com a Base2edu e a Bett Educar, anunciam a abertura das inscrições da segunda edição do Prêmio Professor Transformador. O Prêmio tem como objetivo principal identificar, valorizar e divulgar experiências educativas transformadoras de professores que, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (“BNCC”), expressem inovação educacional, a partir dos seguintes critérios: impacto, contextualização, eficiência, aplicabilidade, engajamento, intencionalidade, interdisciplinaridade, inter-relacionamento e inclusão.

Para participar do Prêmio Professor Transformador 2021, o educador deve acessar o site www.significare.org.br/premio e inscrever o seu projeto. As inscrições se encerram no dia 01/03/2021.

O Prêmio Professor Transformador 2021 contemplará os quatro níveis do ensino básico: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Para participar da iniciativa, o educador interessado deve ter implementado o (s) projeto (s) em escola da rede pública ou privada até a data da inscrição.

Os 350 projetos mais bem pontuados irão receber o certificado e o selo Professor Transformador 2021 e serão incluídos no banco de práticas transformadoras no site do Instituto Significare, além de serem inseridos em uma comunidade ativa para conexão com outros educadores adeptos da educação criativa e transformadora.

Os segundos e terceiros colocados em cada categoria vão receber, além do troféu, prêmio de R$ 2,5 mil e apresentarão seus projetos na Bett Educar 2021. Já os candidatos autores dos projetos classificados em primeiro lugar de cada categoria receberão um prêmio em dinheiro no valor de R$ 7 mil, troféu e participação especial como convidado na Bett Educar 2021.