Estado do Rio tem 82 mortes por covid-19 em 24 h; infectados passam de 13 mil

PUBLICIDADE 

O Estado do Rio registrou 82 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e, com isso, chegou a 1.205 óbitos pela covid-19 desde o início da pandemia. Oficialmente, o total de infectados chega a 13.295 em todo o Estado. Além das mortes confirmadas, outras 356 aguardam exames que confirmem ou descartem o coronavírus.



Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), entre os casos confirmados, 7.260 pessoas se recuperaram da doença, cujo principal foco de contágio é a capital fluminense. O Rio registra 8.577 notificações. Duque de Caxias, em segundo lugar entre as cidades mais afetadas, já registrou 523 casos.

Estadão Conteúdo