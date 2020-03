Estado do Rio tem 63 casos da covid-19

PUBLICIDADE 

O Estado do Rio de Janeiro registrou até esta quarta-feira, 18, 63 casos de covid-19. São 55 no município do Rio, 6 em Niterói (região metropolitana), 1 em Barra Mansa (sul fluminense) e 1 em Guapimirim (Baixada Fluminense). Na nota em que divulgou a atualização do balanço de casos, às 18h34, a secretaria estadual de Saúde não informou qual é o número atualizado de casos suspeitos.

