Estado do Rio tem 33 casos confirmados do novo coronavírus

O Estado do Rio já tem 33 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado na noite desta terça-feira, 17. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (31), Niterói (1) e Barra Mansa (1).



As vítimas confirmadas nesta terça são duas mulheres. Um dos pacientes está internado em estado gravíssimo e os demais estão em isolamento domiciliar, apresentando estado de saúde estável.



A secretaria esclarece ainda que registrou os primeiros casos de transmissão comunitária na capital fluminense.