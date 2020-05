Estado do Rio registra 244 mortes por coronavírus em 24h; casos somam 42,4 mil

PUBLICIDADE 

O Estado do Rio de Janeiro registrou 244 mortes por covid-19 entre terça e quarta-feira, 27, e com isso chegou a 4 605 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Outros 1.193 mortes estão sob investigação. Ao todo, 42.398 pessoas já foram diagnosticadas com a doença no estado.

Epicentro do novo coronavírus no Rio de Janeiro, a capital fluminense contabiliza 3.135 óbitos por Covid-19. No Rio, 24.750 já foram infectadas.

Estadão Conteúdo