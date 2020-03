Estado do Rio de Janeiro tem 63 casos da covid-19

PUBLICIDADE 

O Estado do Rio de Janeiro registrou até esta quarta-feira, 18, 63 casos de covid-19. São 55 no município do Rio, 6 em Niterói (região metropolitana), 1 em Barra Mansa (sul fluminense) e 1 em Guapimirim (Baixada Fluminense). Na nota em que divulgou a atualização do balanço de casos, às 18h34, a secretaria estadual de Saúde não informou qual é o número atualizado de casos suspeitos.

Na tarde desta quarta-feira (18), a prefeitura do Rio de Janeiro confirmou que o Riocentro terá um hospital de campanha com pelo menos 500 leitos para atender pacientes que não estão com coronavírus. A ideia é desafogar as unidades municipais que tem recebido um alto número de pacientes infectados pelo Covid-19.

O espaço, em Jacarepaguá, na Zona Oste do Rio, receberá apenas os pacientes da rede municipal que necessitam ou se recuperam de cirurgias eletivas ou que estão em tratamento, mas não têm coronavírus.