Estado de SP vai regredir para fase amarela; escolas continuam abertas

O governador João Doria (PSDB) deve anunciar daqui a pouco em coletiva que o Estado de São Paulo vai regredir para a fase amarela do plano de combate ao novo coronavírus. Dessa forma, comércio, bares, restaurantes e eventos culturais terão mais restrições. Segundo apurou o Estadão, não haverá mudanças para as escolas particulares e públicas, que estão abertas desde setembro no Estado e desde outubro, na capital. A definição de Doria era esperada para esta segunda-feira, um dia antes de seu candidato Bruno Covas ser reeleito na capital.

Segundo fontes, movimentos de pediatras e de pais de alunos pedindo que as escolas não fossem afetadas por novas restrições com a piora da pandemia no Estado foram cruciais na decisão do governo. O exemplo da Europa, que entrou novamente em lockdown, mas manteve a educação aberta, também foi determinante. No Brasil, Estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina também estão com entendimentos semelhantes, de outras outros serviços devem fechar e as escolas precisam ser consideradas essencias pelos danos causados às crianças.

Pediatras também sustentam que as crianças transmitem muito menos o vírus do que adultos e que as escolas já conseguiram se adaptar bem aos protocolos. Pesquisa feita pelo sindicato e associação das escolas particulares mostra que em 87% das mais de 500 instituções consultadas não houve nenhum caso de covid desde que foram abertas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo