Estado de SP tem nova queda em óbitos e internações por coronavírus

PUBLICIDADE

João Gabriel

São Paulo, SP

O estado de São Paulo vem registrando queda no número de mortes pelo novo coronavírus.

Segundo dados divulgados pelo governador João Doria (PSDB) nesta segunda-feira (3), foram 1.870 mortes na semana entre 19 e 25 de julho, contra 1.719 da mais recente -151 a menos.

“Pela segunda semana consecutiva o estado de São Paulo teve queda em óbitos e internações. A diminuição [foi de] de 8% no número de óbitos”, afirmou Doria, que acrescentou que foi a segunda semana seguida com redução nos números da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com o governador, foram 12.874 internações por Covid-19 na semana entre 19 e 25 de julho, contra 12.551 entre 26 de julho e 1º de agosto. São 323 pessoas a menos internadas, queda de 2,5%.

Segundo o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, o estado chegou a 1,788 milhão de testes realizados, correspondendo a 25% de todos os testes feitos no Brasil.

“No interior, tivemos quedas de 1% nas internações e de 5% de mortes, já sugerindo que o interior possa, também, assim como a capital, estar saindo do platô”, disse Gorinchteyn.

“Hoje, o interior representa 57% dos óbitos ainda no estado de São Paulo, mas com esse início de queda registrada”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. A taxa de letalidade do vírus, que foi de 8% em abril, chegou agora a 4,2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A região metropolitana de São Paulo teve quedas de 2% em internações e de 29% em óbitos. No total, o estado chegou a 560.218 casos confirmados e 23.365 mortes, de acordo com os dados divulgados nesta segunda.

As informações são da FolhaPress