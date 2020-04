Estado de SP concentra 70% das mortes por coronavírus

PUBLICIDADE 

O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pelo novo coronavírus, concentrando 70% das mortes e 43,6% dos casos confirmados da doença no País. São 2.981 diagnósticos e 164 mortes dos 6.836 casos e 240 óbitos do Brasil. Os dados atualizados da pandemia foram divulgados nesta quarta-feira, 1º, na plataforma do Ministério da Saúde.

As outras unidades com mais casos são: Rio de Janeiro (832), Ceará (444), Distrito Federal (355), Minas Gerais (314) e Rio Grande do Sul (306). Em nível regional, o Sudeste representa 62% do total de casos, enquanto a região Norte é a menos afetada, com apenas 5% das pacientes.

Estadão Conteúdo