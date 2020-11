Especialistas lançam guia para candidatos encararem drogas com evidências científicas

PUBLICIDADE

Emilio Santana

São Paulo, SP

Independentemente da posição que ocupem no espectro político, prefeitos pelo Brasil terão um desafio em comum assim que eleitos ou reeleitos: lidar com políticas sobre o uso de drogas. E eles poderão tomar decisões com base em evidências científicas e ir além na discussão sobre repressão, internações forçadas e como resolver questões como a da cracolândia em São Paulo.

Elaborado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, o “Guia Sobre Política de Drogas – um convite à inclusão em tempos de proibição”, lançado na terça-feira (27), reúne uma série de recomendações e exemplos de iniciativas consideradas positivas.

O guia está disponível para download no site da entidade. A ênfase do material é na prevenção e em programas de redução de danos, que, segundo Cristiano Maronna, secretário executivo da plataforma, são erroneamente associados a políticas de esquerda. Por isso, o desafio se torna ainda maior em tempos em que o conservadorismo se reflete em questões de saúde pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Políticas públicas de redução de danos são um conjunto de estratégias de saúde que compreendem o tratamento de usuários de drogas com foco não apenas no abuso das substâncias, mas, sim, nas singularidades dos pacientes, propondo medidas de ressocialização, autonomia e geração de renda.

“Houve uma guinada na política brasileira em relação às drogas a partir de 2016, e a redução de danos passou a ser perseguida”, diz Maronna. “E, de forma geral, há grande dificuldade em enxergar essas pessoas, que são os destinatários dessa política, como sujeitos.”

O material da PBPD lista uma série de iniciativas desenvolvidas no país a partir da redução de danos e que foram ou ainda são bem-sucedidas. Alguns exemplos são o programa Atitude, do estado de Pernambuco, implantado em 2011, o projeto Redes Fiocruz/Senad, desenvolvido entre 2014 e 2017, o projeto de acompanhamento psicossocial em São Bernardo do Campo, em vigor desde 2009, e o programa De Braços Abertos, implantado na gestão Fernando Haddad (PT), em São Paulo, entre 2014 e 2017.

Esse último enfrentou intensas críticas e foi desmontado por seu sucessor, o governador e ex-prefeito João Doria (PSDB). O tucano substituiu o modelo de redução de danos pelo programa Redenção e, durante sua gestão, pregou a abstinência e internações forçadas como forma de tratamento. A medida também enfrentou forte resistência de especialistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A resistência ao De Braços Abertos dá ideia do desafio em sugerir e implantar um programa de redução de danos num cenário de forte polarização política no país. “A Plataforma sempre acreditou na qualificação do debate como única forma de mudar a realidade”, diz Maronna.

Ex-presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool de São Paulo, Nathália Oliveira é uma das autoras do guia. Ela explica que, apesar de a politica sobre drogas ter parâmetros federais, é no âmbito municipal que a questão é enfrentada.

São Paulo, por exemplo, aprovou sua Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas em 2018, após intervenção do estado e da prefeitura na cracolândia em uma ação policial que culminou na dispersão de usuários por todo o centro da cidade e na criação de novas cracolândias. Na ocasião, logo após a intervenção -amplamente criticada por especialistas e ativistas- o então prefeito João Doria afirmou que a cracolândia havia acabado, o que não se comprovou.

Segundo Oliveira, o guia agora lançado pela plataforma pode ser consultado por candidatos ao Executivo e Legislativo municipais e mesmo após as eleições. “Lançamos agora, mas não é necessariamente apenas para candidatos. O guia é atemporal. Pode ser utilizado durante as eleições, mas acredito que vai ser de grande valia após esse período.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nathália explica que, além de estar disponível no site da entidade, o guia está sendo enviado para as coordenações nacionais das campanhas, e a plataforma está aberta ao diálogo para que os candidatos possam utilizá-lo da melhor forma possível.

As informações são da Folhapress