Especialista ensina a prevenir o Coronavírus

A identificação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil traz a expectativa da potencial disseminação do vírus no país. Para Charlles Heldan de Moura Castro, médico responsável técnico do Cura Laboratório, “o vírus promove uma doença respiratória aguda, que eventualmente é mais grave em indivíduos idosos e pessoas com múltiplas doenças e baixa imunidade. Ainda sem tratamento específico, a melhor estratégia é a prevenção”.



De acordo com o médico, os serviços de saúde deverão passar instruções sobre como se cuidar sem expor outras pessoas à doença. Ele orienta que ao apresentar sinas de tosse, dificuldade de respiração e febre, é preciso evitar o contato com outras pessoas, não sair e adiar viagens para reduzir a possibilidade de espalhar doenças para outras pessoas e procurar o médico o mais rápido possível.



Segundo o especialista, lavar as mãos regularmente e adotar as medidas sugeridas pelas autoridades sanitárias ajudarão a reduzir os riscos de contaminação.



Ações preventivas diárias simples podem auxiliar a impedir a propagação de vírus respiratórios, como:

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.



