Enfermeiros dormem no chão em Hospital de Campanha do RJ

PUBLICIDADE 

Enfermeiros e auxiliares de enfermagem que atuam no Hospital de Campanha do Maracanã, unidade de saúde criada na zona norte do Rio pelo governo do Estado para atender pacientes de covid-19, tiveram que dormir em colchões no chão, em ambiente sem luz, segundo mostram imagens exibidas nesta quinta-feira (14) pela TV Globo. O hospital de campanha foi montado pela organização social Iabas, contratada pelo governo do Estado do Rio.

As imagens foram gravadas pelos próprios profissionais de saúde, que reclamam da falta de estrutura e do risco de contaminação que isso representa. Também foram mostrados os alojamentos para os médicos, em quartos com camas, TV e ar condicionado. “Também estamos na linha de frente”, reclama um profissional de saúde, alegando que merece a mesma estrutura.

Estadão Conteúdo