Enem 2020 receberá inscrições até as 23h59 desta quarta-feira

São Paulo, SP

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terminam às 23h59 desta quarta-feira (27).

O prazo se encerraria na última quarta-feira (22), mas foi prorrogado após pedido das secretarias estaduais de Educação, que identificaram baixa adesão de alunos concluintes do ensino médio.

Após a inscrição, o pagamento de R$ 85 deve ser realizado até quinta (28).

Na última quarta (20), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais) anunciou que a prova será adiada. A medida foi defendida por secretários de Educação e especialistas por causa do risco de aumento de desigualdades com a interrupção de aulas provocada pela pandemia de coronavírus.

As aplicações estavam marcadas para 1º e 8 de novembro (em papel) e 22 e 29 de novembro (no computador). Agora, as datas do Enem 2020 serão postergadas de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais.

A prova, portanto, deve acontecer entre dezembro e janeiro.

Segundo o Inep, uma enquete será feita no fim de junho com os participantes inscritos e a data será definida após essa consulta.

As informações são da FolhaPress