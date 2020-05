Enem 2020 é adiado

PUBLICIDADE 

Ficou decidido, nesta quarta-feira (20), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será adiado “de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais”, segundo decisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC).

Nesta terça-feira (20), a suspensão das provas já havia sido aprovada no Plenário virutal do Senado, por 75 votos a 1, sendo o único negativo do senador Flávio Bolsonaro. Estudantes e influenciadores de todo o país faziam manifestações de apoio ao adiamento da prova em razão da pandemia de coronavírus que atingiu o país. Vale lembrar que as inscrições para o certame se encerram às 23h59 da próxima sexta-feira (22).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, senadores agradecem ao relator, senador Izalci Lucas, que acolheu sugestões dos colegas e declarou também a prejudicialidade do PL 2.020/2020, projeto que estava anexado à proposta em pauta. No entanto, esse texto, dos senadores Paulo Paim (PT-RS) e Jean Paul Prates, foi parcialmente incorporado ao projeto aprovado para estabelecer que o Enem não poderá ser aplicado antes do término do ano letivo pelas escolas públicas que ofertam ensino médio.

O relator disse ter considerado a nota técnica do Conselho de Nacional dos Secretários de Educação (Consed) apoiando o adiamento. Ele lembrou que a maioria dos candidatos que se submeterão ao exame já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem nos anos anteriores, enquanto outros não completaram dois meses de aula este ano.

Assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja posicionamento do Inep na íntegra:

Atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.

Para tanto, o Inep promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do Participante. As inscrições para o exame seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 22 de maio.”