Empresa ajuda empresários a colocarem seus negócios em lojas virtuais

A pandemia do novo coronavírus fez os empresários se reinventarem para conseguir vender e obter lucros. Uma saída foram as lojas virtuais que fizeram comerciantes migrarem com seus negócios para a internet.

De olho nessa mudança e com o objetivo de auxiliar os clientes, a SysCoin Commerce, maior empresa de ecommerce do Centro-oeste, lançou um estúdio fotográfico para criar peças publicitárias de produtos que ficarão disponíveis na internet.

De acordo com a empresa, já foram 80.745 itens vendidos pelo ecommerce. Além disso, o volume transacionado pelos clientes em 2019 foi de R$3.005.118,17 e já estamos com R$5.569.38,56, nesse primeiro semestre.

Para Leonardo Miranda, sócio da Syscoin Commerce, o projeto surgiu da necessidade dos clientes, que não encontravam um serviço adequado e seguro no ecommerces. A empresa foca em clientes ainda estão no processo de adaptação ao formato visual.

“A diferença de um estúdio tradicional para o nosso é que o processo todo de reserva começa online, dando maior agilidade e comodidade. As fotos são liberadas rapidamente para que eles possam utilizar e fazer os cadastros nos ecommerces. Oferecemos também a fotografia e produção de produtos e joias com equipamentos específicos além de entregar as fotos já adaptadas e tratadas”, explicou.

Leonardo também pontua que esse é o primeiro estúdio de produção exclusivamente dedicado à publicidade para ecommerce, desde o suporte técnico, com o uso de equipamentos adequados, até o cadastro dos produtos na plataforma de vendas on-line.

“Como o ecommerce tem crescido cada vez mais, o principal meio de divulgar um produto o ou serviço é com uso de fotos profissionais, seja para quem está vendendo algum produto ou algum profissional que queira passar uma boa imagem. Vale também lembrar que uma foto autoral demonstra maior credibilidade e confiança para o cliente aumentando as vendas”, finaliza.

A empresa oferece descontos para clientes e pacotes específicos para atender as diferentes demandas. O serviço conta ainda com maquiagem, suporte profissional presencial e auxílio para casting de modelos.