Embraer põe maior parte de colaboradores em férias coletivas ou trabalho remoto

A Embraer anunciou que a maior parte dos colaboradores estará em férias coletivas entre os dias 1º e 9 de abril ou trabalhando de forma remota em meio à pandemia por coronavírus. Até então, estava em prática o afastamento temporário remunerado desde o dia 22 de março nas fábricas no Brasil.



Nesse período, a direção definiu as atividades essenciais e serviços prioritários que não devem ser interrompidos durante o período de crise global, como apoio à operação dos clientes, manutenção e a fabricação de aeronaves.



Os funcionários das áreas essenciais que puderem exercer o trabalho remotamente permanecerão em suas residências.



O comunicado informa ainda que há um grupo de trabalho da companhia dedicado a colaboração com equipamentos e soluções para o combate à covid-19 no País, como fabricação de peças para a indústria de ventiladores e respiradores.

Estadão Conteúdo