Em tempos de coronavírus, saiba como realizar home office com sucesso

Em tempos de quarentena, a saída encontrada por diversas empresas no Brasil foi o home office. Também conhecido como trabalho remoto, essa não é a solução para a crise, mas pode ajudar a combater o vírus, já que os profissionais podem permanecer em casa e realizar o serviço com sucesso.

Mas, com tantas distrações dentro de casa, você sabe como manter a produtividade? A ideia é preparar um local que você possa se concentrar, tenha conexão com a internet ou outras ferramentas para se comunicar com seus colegas de trabalho e se programe para trabalhar como se estivesse, normalmente, no ambiente de serviço.

Em situações atípicas, como a que o Brasil está passando no momento, é importante confiar na equipe com a qual trabalha e manter o ambiente saudável. O feedback é uma maneira de melhorar o serviço e manter o clima agradável, basta saber a maneira correta de se comunicar com seu time.

Josy Santos, especialista em recrutamento e seleção, deu 10 dicas para manter a produtividade durante o home office para o VAGAS.

1. Tenha as ferramentas em mãos

Se você utiliza um notebook no trabalho e pode levá-lo para casa, já tem um bom caminho andado para ser produtivo no home office. É melhor do que ter de salvar todos os arquivos no pendrive ou enviar tudo às pressas para a nuvem.

2. Turbine a internet

Uma boa conexão à internet também é essencial para garantir a sua produtividade em casa. Cheque esse detalhe e, se for o caso, faça um upgrade da conexão. O mesmo vale para a linha de telefone. Se tiver celular da empresa, ótimo. Agora, se for usar seu celular particular, preste atenção para não acabar no prejuízo. Com uma boa internet, ligações por whatsapp são uma opção.

3. Lembre de levar tudo

Se você vai fazer home office a partir de agora, tome cuidado para não esquecer no escritório alguma coisa que vai fazer falta para o trabalho. Organize-se e faça um esforço para se concentrar no que você precisa levar.

4. Utilize ferramentas gratuitas para reuniões

O contato cara a cara nem sempre pode ser dispensado, mesmo quando toda a equipe está em home office. Algumas ferramentas como o Hangouts, que é do Google e pode ser usado gratuitamente, permite reuniões online com vídeo, compartilhamento de tela e chat. Não tenho medo da tecnologia porque ela será uma grande aliada neste momento.

5. Cumpra seu horário

Se você tem um horário fixo de trabalho, deve cumpri-lo rigorosamente também quando está trabalhando de casa. Você já deve ganhar alguns bons minutos por não ter de pegar trânsito.

6. Use uma roupa certa

Outra dica é trocar de roupa, como se de fato você fosse sair para trabalhar. Claro que você não precisa vestir a melhor calça e nem usar salto alto, mas deve, sim, tirar o pijama para não deixar o dia de home office com cara de domingo chuvoso. Trabalho é trabalho.

7. Escolha um local

O local de trabalho também deve ser muito bem escolhido. É um importante também procurar um ambiente silencioso, iluminado e ergonômico para trabalhar – sempre que possível. “Não recomendo de forma alguma utilizar a cama para isso”, diz Josy.

8. Evite interferências

Evite a TV se no escritório você trabalha sem ela. Para as redes sociais e internet em geral, a regra é a mesma. Sem abuso.

9. Avise seus familiares

Um cuidado especial para quem não mora sozinho e tem família em casa durante o expediente é avisar a todos que você está trabalhando. Se for possível, mantenha a porta fechada para se concentrar melhor. Claro que tudo isso depende da situação de cada um. Quem tem filhos pequenos em casa vai precisar de uma dose extra de capacidade de adaptação.

10. Tenha cuidado com as informações

Por fim, não custa lembrar, mesmo que você esteja em home office, assuntos sigilosos da empresa continuam sendo sigilosos e devem ser tratados com muito cuidado sempre.