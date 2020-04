Em Porto Seguro, CVC demite 280 funcionários

PUBLICIDADE 

A empresa de turismo CVC demitiu, na última terça-feira (31), todos seus 280 funcionários que operam em Porto Seguro (BA). O fato aconteceu por conta da atual crise do coronavírus.

De acordo com a empresa, a decisão de realizar as demissões se deu devido à suspensão temporária de viagens por parte de companhias aéreas e serviços de turismo.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais um funcionário da CVC lê a rescisão e a justifica.

“Nos próximos meses a gente tem uma indefinição muito grande, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então uma decisão errada que a empresa tome neste momento, lá na frente a gente não consegue se reerguer. Ninguém. Pois não tem empresa pra trabalhar”, disse.

“De repente, essa decisão tomada, daqui a 90 dias, com a incerteza do mercado, a gente não conseguiria dar esse passo que estamos dando agora, que seria saldar com todos vocês e lá na frente teríamos 1 problema maior ainda“, completou.

Em nota a CVC informou que não conta com base em Porto Seguro e que a decisão de demitir os funcionário foi da empresa Ar Turismo, que presta serviço para CVC em Porto Seguro. No vídeo o homem usa o nome da CVC em diversos momentos.

Leia a íntegra da nota da CVC:

“A operadora de viagens CVC esclarece que não possui base de colaboradores diretos em Porto Seguro. A empresa atua por meio de parceria comercial com empresa especializada no receptivo de seus clientes e por meio de sua franquia. Com isso, a medida de suspender parte dos contratos de trabalho dos profissionais locais foi realizada pela AR Turismo, companhia de turismo receptivo, que presta serviços à CVC na localidade.

A decisão da AR Turismo de rescindir o contrato com parte de seus colaboradores foi motivada pela suspensão temporária de operações de viagens por parte de hotéis, companhias aéreas e serviços de turismo. A AR Turismo efetuará o pagamento de verbas rescisórias e acredita que, tão logo a situação seja normalizada, abrirá postos de trabalho novamente.

Atualmente, Porto Seguro é 1 dos principais destinos de férias escolhidos pelos clientes da operadora, tanto na alta como na baixa temporadas, e a CVC espera que a atividade de turismo possa ser restabelecida no mundo o mais breve possível, para que essa importante atividade econômica continue a gerar empregos, renda e divisas para a sociedade.”

Veja o vídeo: