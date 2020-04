Em meio à crise, mulher distribui marmitas de graça para desempregados

PUBLICIDADE 

Uma moradora de Praia Grande, no litoral paulista, resolveu fazer marmitas e doar para pessoas que estão sem renda e não têm o que comer. Ela colocou um cartaz em seu portão, que diz: ‘quem não tem o que comer pode vir buscar seu amoço e janta de graça’.

A autônoma Maria Herenita Bernardo, de 58 anos, vive apenas da renda das marmitas que produz. Há dois anos, ela cozinha e vende na própria casa. Ela conta que leva uma vida simples e, quando ficou desempregada, passou por momentos muito difíceis, então investiu no próprio negócio.

“Já passei muita necessidade e sei como é difícil. Agora vi que tem muitas pessoas que precisam e resolvi ajudar, porque teve gente que ficou desempregada ou é autônomo como eu, mas trabalha em ramo que não tem como ganhar o dinheiro agora. Como faço marmitex para vender da minha casa mesmo, resolvi fazer essas gratuitas para quem precisa”, conta, em entrevista ao portal G1.

“Faço tudo fresquinho, não é porque é de graça que faço mal feito. Tem pessoas que doam comida e descartáveis para me ajudar. Mas estou conseguindo fazer por minha conta. As vezes minha filha, que é motogirl, entrega na casa de quem precisa da marmita gratuita mas é do grupo de risco. Já vieram pelo menos 30 pessoas aqui, tem muita gente precisando de ajuda”, relata.

A intenção, de acordo com ela, é mostrar que a união é importante em tempos de combate ao coronavírus. Nesta sexta-feira (10), ela se juntará a uma ONG para distribuir algumas marmitas que faz para moradores de ruas.