Em alguns celulares o WhatsApp vai parar de funcionar em 2020

Neste ano o WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares. O motivo? Sistema operacional. Celulares que possuem sistemas mais antigos não terão mais acesso ao aplicativo porque o Facebook (dono do mensageiro desde 2014), visa manter a segurança dos usuários do aplicativo.

Como sistemas antigos não recebem mais atualizações de segurança, o app poderia se tornar alvo de hackers, que poderiam explorar as vulnerabilidades desses aparelhos para atacar o WhatsApp, espalhando códigos maliciosos para outros usuários.

Desde o dia 1º de janeiro de 2020, o WhatsApp já não funciona em celulares que usam os sistemas operacionais da Microsoft: Windows Phone e Windows Mobile. Alguns aparelhos até ganharam alguns dias a mais de suporte, mas, acabando esse tempo limite, o app vai parar por completo.

No sistema Android, o WhatsApp deixará de funcionar na versão 2.3.7 Gingerbread e anteriores. Estima-se que 0,3% dos usuários Android utilizam essas versões do sistema, ou 7,5 milhões de pessoas.

Em celulares iPhone, o mensageiro será descontinuado no iOS 8 e versões mais antigas. Isso significa que, do iPhone 4 para trás, todos os modelos serão afetados.

No momento, temos 63 milhões de usuários do iOS que permanecem na versão 11 ou anteriores, o que inclui uma parcela do pessoal que não poderá mais usar o app.

Atualmente, já não é mais possível baixar ou ativar o WhatsApp em aparelhos que rodam os sistemas antigos que foram citados. No entanto, é possível usar o app, caso ele já esteja instalado, mas a partir do dia 1º de fevereiro, o aplicativo só vai funcionar integralmente em aparelhos rodando o Android 4 e o iOS 9.