Em 72 horas, funerária em MG recebe 32 mortos por insuficiência respiratória

PUBLICIDADE 

Em 72 horas, uma funerária de Belo Horizonte (MG) recebeu 32 corpos de pessoas que faleceram por insuficiência respiratória, um dos sintomas do coronavírus. Segundo o R7, o governo do Estado não confirmou nenhuma morte pelo novo vírus.

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou, no último domingo (22), que 83 pessoas estão contaminadas com a doença.

O gerente da funerária, Sérgio José da Silva, disse ao R7 que a empresa só atendeu um caso suspeito do novo coronavírus e que está adotando todas as medidas necessárias para proteger os funcionários com equipamentos de proteção.