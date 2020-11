Eleitor pode usar e-título para votar, mas não poderá baixar aplicativo hoje

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Para evitar sobrecarga no sistema, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) irá bloquear o download do aplicativo e-Título neste domingo (29). O programa para celular é uma versão digital do título de eleitor e pode ser utilizado para justificar ausência na votação, por exemplo.

Será permitido o download de atualizações do aplicativo (para quem estiver com a versão desatualizada). O acesso ao programa será normal ao longo do dia para quem já tiver baixado. Além da justificativa, o e-título pode ser usado para consultar o local de votação, verificar a situação do eleitor e para a identificação do votante na seção eleitoral.

No primeiro turno, realizado no último dia 15, muitos eleitores não conseguiram utilizar o aplicativo. Na mesma data, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, declarou que o sistema teve uma instabilidade devido aos cidadãos que “deixaram para baixar em cima da hora”.

O tribunal afirma que cerca de 16 milhões de eleitores já têm o aplicativo, o que equivale a aproximadamente 10% do eleitorado brasileiro. No primeiro turno, 2,2 milhões de pessoas utilizaram o programa para justificar suas ausências.

