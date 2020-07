Eduardo Bolsonaro critica participação de Thammy em campanha do Dia dos Pais

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira, 28, Eduardo Bolsonaro falou sobre a participação de Thammy Miranda em uma propaganda do Dia dos Pais da Natura. O deputado classificou o episódio como “conduta totalmente atípica para padrões brasileiros”.

“Mulher como garoto propaganda do dia dos pais. Depois homem para o dia das mães… E quem falar o contrário já sabe né? É gado, é pessoa raivosa, discurso do ódio e fake news. Assim vão te calando e empurrando goela abaixo uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros”, escreveu o deputado.

A empresa Natura tem se destacado por promove diversidade em suas propagandas na campanha do Dia dos Pais. Thammy já se pronunciou sobre as críticas. “As pessoas, quando criticam, falam mais sobre elas do que sobre mim! Todas as críticas que eu recebi são uma forma das pessoas exporem suas próprias frustrações. Só posso dizer que lamento não poder ser pai do filho de todos eles, porque eles teriam o melhor pai do mundo,” declarou em conversa com a revista ‘Quem’.

Em 2014, Thammy Miranda passou por um processo de transição de gênero. O empresário sempre compartilha com os seguidores nas redes sociais momentos em que exerce uma paternidade ativa e divide as tarefas, do filho Bento, com a esposa.

