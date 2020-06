Edir Macedo confirma que foi internado com Covid-19 e que tomou hidroxicloroquina

PUBLICIDADE

Alguns rumores de que o bispo Edir Macedo havia contraído o novo coronavírus passaram a circular na internet desde a quinta-feira (11). Em entrevista recente ao portal R7, o religioso confirmou a notícia e acrescentou que fez uso da hidroxicloroquina em seu tratamento.

O site informou que Macedo foi internado na segunda-feira (8), no Hospital Moriah, em São Paulo e recebeu alta nesta sexta-feira (12). Além disso, o bispo alegou ter tomado a hidroxicloroquina. Macedo foi atendido por equipe coordenada pelos médicos Leandro Echenique e Ricardo Teixeira.

Há cerca de três meses, Edir Macedo afirmou, durante uma live no Facebook, que a doença se tratava de uma “tática de Satanás”. Ele orientou os fiéis a não se preocuparem com a pandemia e acusou a mídia de aumentar a tensão que envolve o mundo, em relação à doença.

“Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas”, disse na ocasião.

