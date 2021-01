Doria diz em Davos: Vacinamos mais de 160 mil no Estado de SP e 700 mil no Brasil

PUBLICIDADE

O governador paulista, João Doria (PSDB), chamou atenção para o fato de a vacinação contra o coronavírus ter sido iniciada no Brasil primeiramente em São Paulo, há nove dias, ao participar da edição online do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês). Ele afirmou que já foram imunizadas mais de 160 mil pessoas no Estado e 700 mil no Brasil.

“Estamos esperançosos com a vacina”, disse Doria, durante a palestra ‘Repensando cidades para o futuro pós-covid’, na edição online do Fórum Econômico Mundial, batizado de Fórum Digital de Davos.

De acordo com o governador, a pandemia acelerou os investimentos em tecnologia em décadas e que esse salto será fundamental em um cenário pós-covid no mundo. O tucano ressaltou ainda a relevância do investimento em inovação e ciência. A própria vacina, acrescentou, é resultado do poder da ciência.

Doria mencionou ainda sobre como o Estado de São Paulo lidou com a pandemia do novo coronavírus, elevando as restrições de isolamento social quando necessário, como recentemente, quando regiões regrediram às fases laranja e vermelha, cujas medidas são mais duras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ele, o governo avaliou diferentes cenários para adotar as medidas necessárias diante da covid-19, considerando o Estado de São Paulo e também a economia local.

Estadão Conteúdo