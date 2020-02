Dois governadores reagem à violência de PMs exposta nas redes

PUBLICIDADE 

Dois governadores reagiram nesta terça, 4, à exposição de violência praticada por policiais militares em redes sociais. Tanto Rui Costa (PT), da Bahia, quanto João Doria (PSDB), de São Paulo, determinaram investigação rigorosa dos casos ocorridos, mas o tucano pediu o afastamento do policial flagrado agredindo uma mulher.

O caso baiano mostra um PM batendo em um rapaz com murros e chutes e fazendo insultos raciais e homofóbicos em razão do cabelo do garoto. “Você para mim é ladrão, você é vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo aqui. Tire aí vá, essa desgraça desse cabelo aqui. Você é o quê? Você é trabalhador, viado? É?”, gritava o PM ao jovem no domingo, 2, no bairro Paripe, em Salvador.

Já o caso paulista se deu em São José do Rio Preto, onde um PM dá um murro numa mulher no momento em que é imobilizada no chão. “Apesar dela ter resistido a prisão por tráfico de drogas, existe protocolo a ser cumprido e as imagens indicam conduta totalmente inadequada do policial”, escreveu o governador de São Paulo nesta noite no Twitter. No vídeo, uma voz feminina diz que a mulher está grávida de 5 meses.

Determinei apuração rigorosa e imediata da Corregedoria da Polícia Militar com as devidas punições legais aos responsáveis e divulgação para a sociedade das medidas adotadas. Para que esses casos isolados não possam continuar comprometendo a imagem da instituição. — Rui Costa (@costa_rui) February 4, 2020

A PM já abriu inquérito policial militar sobre esta ocorrência. Ressalto meu respeito à Polícia Militar do Estado de SP, a melhor do BR, mas não deixarei de condenar excessos e violência desnecessária. — João Doria (@jdoriajr) February 4, 2020

