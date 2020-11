Disputas acirradas no norte e nordeste do País. Confira:

PUBLICIDADE

As eleições municipais de 2020 contará com a disputa entre candidatos apoiados por nomes que protagonizaram as últimas eleições no país. No nordeste e norte do país, candidatos de Bolsonaro, Ciro Gomes e até Sergio Moro, devem ter brigas até no 2º turno.

Os eleitores de Fortaleza devem levar para o segundo turno o único militar a ter sucesso em uma capital nessas eleições: o candidato Capitão Wagner (Pros), que aparece com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ibope, divulgada no sábado, 14.

Wagner, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro Sérgio Moro, está empatado em primeiro lugar, mas numericamente atrás do candidato José Sarto (PDT), que tem 32%.

Sarto, que é apoiado pelo ex-governador Ciro Gomes, espera contar com o apoio do PT no segundo turno, cuja candidata, a ex-prefeita Fortaleza Luizianne Lins, aparece em terceiro lugar, com 20% das intenções de voto.

Recife pode ter disputa em família no 2º turno

A eleição no Recife deve se transformar em uma disputa familiar. João Campos (PSB) deve enfrentar sua prima, a deputada federal Marília Arraes (PT) no segundo turno.

Candidatos da esquerda na cidade devem deixar de fora da disputa os candidatos da direita: o ex-ministro Mendonça Filho e a Delegada Patrícia (Podemos), apoiada por Jair Bolsonaro.

Pela pesquisa Ibope divulgada no sábado, dia 14, Campos tinha 39% das intenções de voto e Marília Arraes 26%, isolando-se em segundo lugar.

PSOL lidera pesquisa e deve enfrentar MDB em Belém

Belém é a única capital do País em que o PSOL lidera a disputa no primeiro turno e também as simulações de segundo turno feitas pelo Ibope e divulgadas no sábado, dia 14.

Edmilson Rodrigues aparece com 38% das intenções no primeiro turno e deve enfrentar ou o emedebista José Priante (MDB), que conta com o apoio do governador Helder Barbalho (MDB) e tem 17% na pesquisa, ou o candidato Delegado Federal Eguchi (Patriota), que está com 13% e diz apoiar o presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro aposta em 3 candidatos e eles perdem em Manaus

O 2º turno em Manaus deve ter o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), de 80 anos, que tem 24% das intenções de voto. Ele deve enfrentar o ex-governador interino David Almeida (Avante), com 18%, ou Ricardo Nicolau (PSD), com 14%.

O presidente Jair Bolsonaro apostou em três candidatos na capital amazonense: Coronel Menezes (Patriota), Capitão Alberto Neto (Republicanos) e Romero Reis (Novo).

Nenhum deve ter mais de 10% dos votos, de acordo com a pesquisa Ibope divulgada no sábado, 14.

Após 13 anos, PT deve ficar de fora da disputa em Rio Branco

O PT deve ficar de fora do segundo turno da eleição em Rio Branco (AC), cidade que governou ao longo de 13 anos, de 2005 até 2018. Na disputa pela prefeitura da capital acreana, Tião Bocalom (Progressistas) lidera 31% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope divulgada no último dia 10.

Em segundo lugar no levantamento aparecem empatados o tucano Minoru Kinpara (PSDB), e a prefeita que tenta a reeleição, Socorro Neri (PSB), ambos com 24%. Daniel Zen, do PT, tem 6%.