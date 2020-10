Diretor-Presidente da EBC testa positivo para covid-19

PUBLICIDADE

O Diretor-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Glen Valente, nomeado para o cargo em 30 de setembro, testou positivo para o novo coronavírus. Em comunicado divulgado foi informado que ele está seguindo os protocolos de resguardo e “continua exercendo suas atividades em isolamento social”.

A empresa, seguindo as diretrizes para constatação de diagnósticos do vírus, afastou ou realizou exames em todos aqueles que tiveram contato com Valente nos último dias.

Vale lembrar que a estatal determinou o retorno às atividades presenciais na última sexta-feira, 9 de outubro, uma semana após a posse de Valente. A Deliberação da Diretoria Executiva autorizou, a partir dessa terça-feira (13), a escala de revezamento em dias alternados, resguardando o quantitativo mínimo para garantir a manutenção e preservação dos serviços considerados essenciais e estratégicos.

Segundo a estatal, os empregados ocupantes de cargos e funções comissionadas, assim como os que trabalham nas áreas de saúde, transporte e outras atividades consideradas essenciais, observam a jornada de trabalho em período integral. Além disso, empregados, estagiários e menores aprendizes que estão enquadrados em grupo de risco possuem a possibilidade de permanecer com as atividades remotas.