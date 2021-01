Diagnosticado com Covid-19, presidente da Câmara de SP se afasta do cargo

PUBLICIDADE

O vereador Milton Leite (DEM), 64, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, foi diagnosticado com Covid-19 e pediu provisoriamente o afastamento do cargo.

O afastamento de Leite foi publicado na edição desta quinta-feira (7) do Diário Oficial do Município. Quem assume a presidência do legislativo paulistano será Rute Costa (PSDB), a primeira vice-presidente.

Leite está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, e o seu quadro de saúde não foi divulgado.

Milton Leite disputou a presidência da Câmara Municipal com Erika Hilton, vereadora do PSOL, e recebeu 49 votos entre os 55 vereadores empossados.

O acordo de Leite, em troca de cargos na Mesa Diretora, incluiu inclusive o PT, que faz oposição a Bruno Covas (PSDB).

Considerado um dos principais aliados de Covas, Leite será o responsável por manter a governabilidade do tucano, que tem a maioria dos vereadores ao seu lado. Dos 55 vereadores, 34 pertencem à base do prefeito.

No sétimo mandato como vereador, Leite já presidiu o legislativo paulistano em 2017, tendo sido reeleito em 2018.

Em dezembro de 2020 acabou dirigindo a Casa após Eduardo Tuma (PSDB), então presidente do legislativo paulistano, renunciar ao cargo de vereador para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

Nome muito conhecido na periferia da capital paulista, foi o segundo mais votado da Câmara nas eleições de 2020 atrás apenas de Eduardo Suplicy (PT) com uma das campanhas mais caras do país –os gastos atingiram R$ 2,5 milhões.

Por causa da campanha quase que onipresente na zona sul paulistana, chegou a ser multado em R$ 15 mil por propaganda irregular.

Em seu discurso na sessão do dia 1º, Leite prometeu respeitar as minorias e a harmonia da Câmara Municipal. “Caberá ao futuro presidente desta Casa buscar o equilíbrio e trazer da melhor maneira possível as condições para que todos os vereadores e vereadoras exerçam seu mandato”, disse.

Folha Press