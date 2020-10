Dia do Professor: docentes inovam para se aproximar de alunos em meio à pandemia

PUBLICIDADE

Professores do Serviço Social da Indústria (Sesi) têm tentado inovar para não deixar que os alunos se sintam dispersos com o ensino a distância no período da pandemia do novo coronavírus. Docentes se reuniram para propor o Novo Ensino Médio, que inclui educação profissional e o ensino de matérias por áreas de conhecimento.

Foi o caso do professor Sérgio Provetti, do Espírito Santo. Pioneiro na implementação do Novo Ensino Médio, ele é responsável pela parte profissionalizante do curso de eletrotécnica. Com a pandemia, Sérgio se viu diante do maior desafio da vida profissional: ensinar eletrotécnica sem a presença dos alunos.

O professor, então, elaborou a seguinte atividade. Pediu aos estudantes que tirassem a medida da planta baixa da casa de cada um para, a partir de uma escala, fazer cálculos de razões e proporções. “Os alunos puderam avaliar a rede elétrica de suas próprias residências. Com a trena mediram todos os cômodos, botaram no papel e calcularam tudo. A gente provoca eles na seguinte situação: vamos ver se sua casa está nos padrões técnicos, e aí eles verificaram as tomadas, as instalações e gostaram muito”, comemora.

A distância que acabou aproximando

A professora de inglês e português Adriana, que buscou parceria com outros países para estimular os alunos a falar inglês, também criou grupos de WhatsApp para se comunicar com os estudantes. Ela conta que eles passaram a fazer parte da vida dela. “Eles só conheciam a Adriana professora, agora, conhecem também a Adriana mãe e a Adriana dona de casa.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a professora de Biologia Waneyma Mendes, do Sesi de Feira de Santana-BA, dá aula para estudantes dos 1º, 2º e 3º anos. “Eles não participavam, tinham vergonha de ligar o vídeo ou até de falar”, explica. Foi aí que a professora teve uma ideia: tocar música antes de começar a aula. “Comecei com música clássica, que é o que eu gosto. Mas aí eles foram se animando e eu abri para cada um poder pedir música”, conta.

Ferramentas tecnológicas, plataformas e outras formas digitais já faziam parte da realidade da vida de muitos alunos e professores da rede Sesi. A partir daí, durante a pandemia, criou-se a missão de ajudar aqueles alunos com dificuldade de acesso.

“Eles mostraram ter capacidade para lidar com mudanças, inovação e alta adaptabilidade, além do engajamento de seus estudantes em um novo ambiente de aprendizagem”, elogia o gerente de Educação Básica do Sesi, Wisley Pereira.