DF conta com 161 casos do novo coronavírus, no Brasil já são mais de 2000; os destaques de terça (24)

Após estabilizar o número de casos pelo novo coronavírus, o Distrito Federal voltou a apresentar boletim que atesta 15 novos pacientes infectados com a Covid-19. Os suspeitos contabilizam 3.666.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, ainda pela manhã desta terça-feira (24), que os Jogos Olímpicos não ocorrerão em Julho deste ano, como previsto. Entretanto, as novas datas ainda não foram divulgadas.

Nos Estados Unidos já são quase 50.000 casos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) atentou ao fato de que o país pode vir a se tornar o novo epicentro da pandemia no mundo. No momento a nação mais afetada pelo vírus é a Itália, foram mais de 700 mortes nas últimas 24 horas.

E no Peru, cerca de 600 brasileiros não conseguem deixar o país, que está com as fronteiras fechadas após decreto do presidente Martín Vizcarra.

Veja os destaques desta terça-feira no Jornal de Brasília:

Coronavírus no DF

Após passar 12 horas sem nenhum caso novo de coronavírus, o Governo do Distrito Federal divulgou boletim atualizado, com 15 novos casos do covid-19. Segundo balanço de 14h10, são 161 pacientes infectados.

O Hospital das Forças Armadas (HFA) enviou uma lista de 17 infectados pelo novo coronavírus, mas omitiu dois nomes. Apenas 15 pacientes estão identificados. O presidente Jair Bolsonaro foi uma das autoridades que fizeram exame no local, mas afirmou nas redes sociais que testou negativo para o covid-19. O nome de Bolsonaro não está entre os 15 identificados pelo HFA.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu contratação temporária e emergencial para reforçar as equipes da Saúde-DF no combate ao coronavírus. Serão contratados os cargos de médico psiquiatra, psicólogo e fisioterapeuta.

Além disso, a Secretaria de Saúde (SES), convocou todos os funcionários que se encontram em férias, licença-prêmio ou afastados por abonos e dispensa de bater ponto para participar de congressos e eventos para que retornem imediatamente ao trabalho.

Os postos de combustível do Distrito Federal deverão fechar aos finais de semana. A ordem veio após o GDF complementar o decreto que restringe o funcionamento de estabelecimentos comerciais até o dia 5 de abril.

Pessoas em situação de rua terão local para isolamento. A medida é para protegê-los e evitar a contaminação e proliferação do novo coronavírus (Covid-19). Ao todo, serão 650 vagas em endereços no Plano Piloto – número que poderá aumentar de acordo com a necessidade. ​

Coronavírus no Brasil

Durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (24), o Ministério da Saúde confirmou que o Brasil já tem 2.201 casos confirmados e 46 mortes em decorrência do novo coronavírus.

O Departamento Penitenciário Nacional suspendeu, pelos próximos 30 dias, as visitas em todos os presídios federais do país. A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), foi tomada devido à pandemia do coronavírus.

Além de defender o adiamento das eleições municipais, sob o argumento de que é preciso dar prioridade para o combate ao coronavírus, prefeitos e dirigentes partidários passaram a pregar também a ideia de realizar a escolha para todos os cargos do País de uma única vez.

Um dos motoristas do presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus. Após dar entrada em um hospital do Distrito Federal com os sintomas da doença, os testes mostram que o funcionário contraiu o vírus. A informação foi confirmada por fontes da Saúde-DF ao Jornal de Brasília.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da China, Xi Jinping, estiveram em uma ligação telefônica na manhã desta terça-feira, informou o embaixador do país no Brasil, Yan Wanming. O contato ocorre seis dias depois de uma crise diplomática causada pelo deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Neste final de semana o Partido dos Trabalhadores (PT) lançou o projeto de Seguro Básico Emergencial que tem como objetivo garantir um salário mínimo para metade da população brasileira. A proposta do partido é que o governo federal estabeleça R$ 1.045 de renda a 100 milhões de brasileiros que não podem sair de casa para realizar suas atividades, para diminuir o impacto da pandemia de coronavírus.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a admitir a possibilidade de reduzir salários dos três Poderes para destinar mais recursos ao combate à crise da covid-19.

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro governadores do Centro-Oeste demonstraram insatisfação com algumas das medidas de socorro aos Estados anunciadas pelo governo federal. Apesar disso, classificaram a reunião como produtiva e disseram que o presidente estava aberto ao diálogo.

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu galões de álcool gel falsos em uma fábrica clandestina do produto em Santo Andre, na Grande São Paulo. O produto seria vendido a R$ 10.

Em razão de restrições e medidas impostas por governos e municípios no combate ao novo coronavírus, a Caixa Econômica Federal decidiu suspender temporariamente ou adiar alguns jogos de loteria.

Dos cerca de 1.300 brasileiros que se cadastraram junto à embaixada brasileira em Lima, no Peru, 639 já retornaram ao País. Mas muita gente ainda está no país esperando o “resgate” após o presidente Martín Vizcarra decretar o fechamento das fronteiras do país para tentar conter o avanço da pandemia de coronavírus, no domingo retrasado, dia 15. Cerca de 600 brasileiros ainda estão no país.

A Gol Linhas Aéreas anunciou que, entre 28 de março e 3 de maio, manterá apenas a malha essencial de 50 voos diários. Em acordo, o governo federal acertou com as empresas de aviação para que, mesmo diante da queda na demanda do setor em razão do novo coronavírus, todos os Estados tenham pelo menos uma ligação aérea funcionando.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira, 24, anunciou que o governo do Estado fechou um acordo para isentar a parcela mais pobre da população paulista de pagarem as taxas relativas ao consumo de energia.

Em linha com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que as restrições impostas nos Estados, como fechamento de comércios, são “péssimas” para o setor de saúde.

Mais dois idosos morreram de Covid-19 no Estado do Rio, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora, são seis os mortos pela doença no Estado.

Coronavírus no Mundo

O chefe da Defesa Civil da Itália, Angelo Borrelli, admitiu que o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país pode ser até 10 vezes maior do que o balanço oficial divulgado diariamente.

Os Estados Unidos, onde o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aumenta exponencialmente, poderão ultrapassar em breve a Europa e se tornar o epicentro da pandemia, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS). O número de casos no país já está perto dos 50.000 e as mortes já são 600.

O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar na Itália, com 743 falecimentos, após dois dias de queda, mas o número de contágios parece confirmar sua desaceleração, segundo o balanço da proteção civil.

A França superou a barreira dos mil mortos e dos 20 mil contágios por coronavírus, informou nesta terça-feira (24) o diretor-geral encarregado da Saúde, Jérôme Salomon. Desde o início da epidemia, foram registrados 1.100 mortos.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, decidiu pelo confinamento total do país de 1,3 bilhão de habitantes durante três semanas para conter o avanço do coronavírus.

O membro do Comitê Olímpico Internacional Dick Pound revelou que foi tomada a decisão de adiar as Olimpíadas de Tóquio-2020.

MP da Lei de Acesso à Informação

Um dia após voltar atrás em uma Medida Provisória, Bolsonaro propôs uma nova MP. Dessa vez relacionada a Lei de Acesso à Informação, a MP trata sobre a suspensão do prazo de resposta os órgãos a pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação (LAI).

De acordo com o parlamentar Kim Kataguiri (DEM-SP), “É inadmissível que a garantia constitucional de publicidade dos atos administrativos e acesso à informação seja descumprida por uma Medida Provisória“

O ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner de Campos Rosário, explicou, por meio de vídeo, as decisões que afetam o órgão e foram publicadas, por meio de Medida Provisória, pelo presidente Jair Bolsonaro.

Ele esclareceu sobre a suspensão dos prazos dos processos disciplinares em andamento e a modificação na Lei de Acesso à Informação (LAI) no período de calamidade pública.

Especialistas em transparência pública e dados abertos classificaram como “desnecessária”, “equivocada” e “desproporcional” a medida provisória.

‘Tira isso daí, está dando mais confusão que solução’, disse Bolsonaro a Guedes sobre MP dos direitos trabalhistas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que houve um “mal entendido” e que Bolsonaro ligou para ele com a orientação de retirada do trecho polêmico, que fez com que Bolsonaro voltasse atrás e revogasse a MP, ainda ontem.

Segundo Guedes, a medida não estava redonda e faltou colocar a complementação ao salário, que poderá ser de 25% da remuneração original ou até um terço para empregados dos setores mais atingidos, como bares, restaurantes e hotelaria.

Eike fecha delação premiada e pagará multa de R$ 800 milhões

Nesta semana o empresário Eike Batista fechou acordo de delação premiada e terá de pagar multa de R$ 800 milhões para a Procuradoria-Geral da República (PGR) em até quatro anos. Deste total, Eike deverá pagar R$ 116 milhões a vista, assim que o acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ocorrências no Distrito Federal

A Polícia Militar (PMDF) atendeu a uma denúncia de briga de casal na madrugada, em uma casa na Chácara 75 do Setor Habitacional Sol Nascente. Foram apreendidas três armas de fogo.

Um homem foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (23), na Avenida Paranoá, no Paranoá-DF. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo Jornal de Brasília, mostram pelo menos três homens alvejando a vítima.