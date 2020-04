DF com 370 casos e mais uma morte e os comentários de Bolsonaro sobre o golpe de 64; os destaques desta quarta (1º)

PUBLICIDADE 

No Distrito Federal, o Governador Ibaneis Rocha estimou que ocorram cerca de 1000 casos e previu a voltas às aulas apenas em junho. Ainda de acordo com o governadoro o número poderia ser bem maior sem o isolamento da população.

O Presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social em suas redes sociais e disse que deve sancionar ainda nesta quarta-feira (1) a lei do auxílio a informais. Enquanto isso, em Minas Gerais, o Estado ganhou em ação na Justiça o direito de sacar R$ 500 mil, bloqueados da Vale, por conta de Brumadinho, que serão usados no combate ao novo coronavírus.

Em Genebra, na Suíça, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, não quis comentar o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o isolamento social e suas recentes atitudes.

Veja os destaques desta quarta-feira no Jornal de Brasília:

Coronavírus no DF

A parcial mais atualizada da Secretaria de Saúde apontou 370 casos confirmados de coronavírus. E foi registrado o quarto óbito por coronavírus no Distrito Federal. O homem, testado positivo para Covid-19, estava internado no Hospital Santa Luzia.

O Governador Ibaneis Rocha fez projeções a respeito dos casos de coronavírus no Distrito Federal e do funcionamento de alguns serviços. Baseando-se em estudos e previsões em conjunto com órgãos de saúde, Ibaneis estima que o DF chegará a 1000 casos de Covid-19 no pico das infecções pela doença, que deve ocorrer entre a segunda quinzena de abril e a primeira de maio.

Três integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) testaram positivo para o coronavírus. Um deles trabalha na segurança do presidente Jair Bolsonaro. O militar que trabalha com Bolsonaro é o capitão Ari Celso Rocha Lima de Barros, 39 anos. Ele está internado, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Coronavírus no Brasil

Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, o Brasil já registra 6.836 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 240 mortes pela doença. A taxa de letalidade permanece em 3,5%.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia procurou tranquilizar os que temem a derrubada do teto de gastos “Ninguém vai mexer no teto de gastos e nem criar despesas futuras. O Congresso não apoiaria, por exemplo, aumento de salários para os servidores, de forma nenhuma a intenção é abrir espaço fiscal futuro”, disse.

O avanço da pandemia do coronavírus resultará em uma queda de, no mínimo, US$ 18,6 bilhões nas exportações brasileiras em 200. A projeção, feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), representa um recuo de 8,3% nos valores vendidos ao exterior no ano passado.

O juiz Elton Pupo Nogueira, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, liberou o saque de R$ 500 milhões que estavam em conta congelada da Vale para ações voltadas ao combate do novo coronavírus. A medida libera o governo de Minas Gerais a sacar o valor para investir em medidas de controle da pandemia e tratamento à população.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira(1), em pronunciamento no Palácio do Planalto, que vai editar três medidas provisórias (MPs) até esta quinta-feira(2). Segundo ele, os textos estabelecem mudanças para garantir a manutenção de empregos e dar socorro financeiro para Estados e municípios em meio a crise causada pela disseminação do novo coronavírus.

Bolsonaro anunciou que vai sancionar quatro medidas provisórias em breve. Uma delas é o auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais lidarem com a crise causada pelo novo coronavírus.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria o Orçamento de Guerra já tramita na Câmara. Ela é assinada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e outros sete deputados.

O Plenário do Senado aprovou um repasse de R$ 2 bilhões para as santas casas e hospitais filantrópicos. O dinheiro do Ministério da Saúde, segundo o relator, senador Major Olimpio (PSL-SP), será repassado em até 15 dias após a sanção da lei.

Um dia após jornalistas se retirarem de entrevista depois de o presidente Jair Bolsonaro estimular apoiadores a hostilizar os repórteres, um segurança da Presidência pediu que as pessoas na portaria do Palácio do Alvorada evitassem criticar os repórteres. O pedido foi feito quando Bolsonaro se preparava para deixar a residência oficial.

O presidente voltou a se posicionar contra o isolamento social em prevenção ao novo coronavírus. Nas redes sociais, Bolsonaro compartilhou o vídeo de um popular que criticava os governadores que são pró-isolamento e sinalizava contra o fechamento do comércio.

Coronavírus no Mundo

A pandemia do coronavírus é a crise mais desafiadora que o mundo enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. É o que aponta a Organização Mundial das Nações Unidas (ONU). De acordo com o organismo internacional, a crise atual tem o potencial de levar a “maior instabilidade, maior agitação e aumento do número de conflitos” pelo mundo.

Nos últimos dias um grupo de cientistas chineses isolou alguns anticorpos que são “extremamente eficientes” para impedir a capacidade do novo coronavírus (Covid-19) de entrar nas células. Segundo os especialistas, a descoberta pode ser útil tanto para tratamento como para prevenção do vírus.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, não quis comentar o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, quando foi questionado sobre as medidas de contenção do coronavírus e o posicionamento do Presidente. Mas o líder da entidade afirmou que, nos próximos dias, o número de casos da doença deve chegar à marca de 1 milhão, com 50 mil mortes.

Do “Dia da Liberdade” ao “Acinte Violador”, falas de Bolsonaro sobre Golpe de 64 repercutem mal entre especialistas

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o aniversário do golpe militar de 31 de março de 1964 é um “grande dia da liberdade”. Ele fez a declaração após um comentário de um simpatizante sobre a data na portaria do Palácio da Alvorada. O Vice-Presidente, Hamilton Mourão, e o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também lembraram do dia. Fernando Silveiro categorizou o movimento como “um marco para a democracia brasileira”.

Mas, em nota pública, 96 advogadas manifestaram repúdio contra comemorações de Bolsonaro, Hamilton Mourão e Fernando Azevedo e Silva. Segundo elas, o ‘Golpe de 1964 foi um acinte violador e antidemocrático, mácula indelével na história brasileira, da qual jamais poderemos esquecer, para jamais permitir que se repita’.

A deposição do presidente João Goulart, naquele ano, foi o início de uma ditadura de 21 anos que cassou direitos políticos, torturou e exterminou adversários e censurou a imprensa e a cultura.

Possibilidade de paralisação de caminhoneiros está descartada, diz Abrava

A possibilidade de paralisação mobilizada pelos caminhoneiros autônomos está descartada neste momento, diz o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim. “Não temos como apoiar nenhum movimento de paralisação neste momento. Não vamos ser irresponsáveis de usar uma pandemia como moeda de troca para nos beneficiarmos das nossas demandas”, afirmou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) sobre rumores de uma eventual nova greve.

Investigação mira Aécio e ex-procurador por arquivar processo contra deputado

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-procurador-geral de Justiça do Rio, Marfan Martins Vieira, são investigados por suposta interferência para arquivar processo criminal contra o deputado federal Dimas Toledo (PP-MG), ex-diretor da Furnas e antigo aliado do tucano. O caso é apurado sob sigilo e está no Supremo Tribunal Federal devido à prerrogativa do foro privilegiado dos parlamentares.