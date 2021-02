Desmatamento em janeiro tem queda de 70% e é o menor dos últimos quatro anos

PUBLICIDADE

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), janeiro apresentou redução de 70% em relação ao mesmo mês de 2020 em área de alertas de desmatamento na Amazônia. Desde setembro, os aviso caíram cerca de 21%.

Com pouco menos de um ano desde o início, a Operação Verde Brasil 2 apreendeu 331 mil m³,1.699 embarcações, 326 tratores e 20 aviões/helicópteros, resultando na aplicação de 4.842 multas e totalizando o valor de 3,33 bilhões de reais.

A otimização das ações das equipes de campo durante a Operação tem sido garantida por meio do trabalho técnico-científico de uma equipe de analistas de órgãos governamentais reunidos no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão subordinado ao Ministério da Defesa.

O Grupo de Integração para Proteção da Amazônia (Gipam) faz a fusão e verificação de informações disponíveis nos bancos de dados de agências de proteção ambiental e órgãos policiais e elabora relatórios que mostram detalhes sobre onde ocorre o desmatamento e o garimpo ilegal. A partir desses relatórios, o comando da Operação Verde Brasil e os órgãos ambientais realizam o planejamento das ações das Forças Armadas e equipes de fiscalização. O grupo é composto, permanentemente, pelos seguintes órgãos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Serviço Florestal Brasileiro, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Fundação Nacional do Índio (Funai), da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Agência Nacional de Mineração (ANM).

“No Gipam integramos pessoas, sistemas, informações e conhecimento. A metodologia científica, desenvolvida de forma conjunta pelo grupo, beneficia-se da expertise de cada um dos seus integrantes, partindo de uma análise detalhada de diversas informações já disponíveis em cada órgão.”, afirma o diretor-geral do Censipam, Rafael Pinto Costa. O cruzamento de alertas de desmatamento com registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o banco de dados dos estados é uma das metodologias aplicadas pelos analistas sediados no Censipam. Com isso, é possível verificar se as áreas tiveram autorização para realizar o desmate.

As informações são do Ministério da Defesa