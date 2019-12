Deslizamento de barreira deixa cinco mortos, três feridos e dois desaparecidos no Recife 

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta terça-feira (24), um deslizamento de barreira, na Zona Norte do Recife, deixou cinco mortos, três feridos e duas pessoas desaparecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslizamento ocorreu às 2h55 da manhã e atingiu duas casas.

Entre as vítimas que morreram no local, estão três adultos, uma criança e um bebê. Os bombeiros buscas duas mulheres desaparecidas. Ainda de acordo com os bombeiros, a corporação acredita que elas estejam vivas, pois em um deslizamento, o material se compacta, sendo mais fácil existir bolsas de ar, favorecendo que as vítimas permaneçam mais tempo respirando.

As pessoas que foram a óbito no local são da mesma família e foram identificadas como:

Emanuel Henrique de França, de 25 anos, que é marido de érica e pai de Érick.

Érica Virgínia, de 19 anos, que é esposa de Manuel e mãe de Érick.

Érick Junior, de dois meses, filho do casal.

Lucimar Alves, de 50 anos, avó de Daffyne.

Daffyne (sobrenome não divulgado), de nove anos, neta de Lucimar.

Os feridos, que ainda não tiveram o estado de saúde divulgados são:

Otoniel Simião da Silva, de 57 anos. Ele foi encaminhado à UPA. É marido de Lucimar e primo de Emanuel, que morreram no deslizamento.

Luiz Tadeu Costa, de 56 anos, também foi encaminhado para a UPA, mas recebeu alta no início da manhã.

Cristina Gomes da Silva, de 43 anos, foi socorrida para o hospital. É irmã de Lucimar e esposa de Luiz.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que “ainda não pode determinar as causas do acidente”. Não chovia no momento do deslizamento e moradores da área apontam que dois canos da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) existentes no local estouraram e o vazamento, iniciado às 2h, teria feito a barreira deslizar.

Apesar desta possibilidade, o gerente afirmou que não há registros no sistema da Compesa de vazamento na área do deslizamento.