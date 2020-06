Depoimento de suspeito revela cemitério clandestino do PCC em SP

PUBLICIDADE

Durante uma investigação, a Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino que seria utilizado pela facção criminosa PCC, nessa terça-feira (23). O cemitério estava localizado próximo ao Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo.

No final de abril, a polícia havia efetuado a prisão de um suspeito de integrar a facção criminosa. As informações obtidas com o depoimento do acusado levou a corporação a investigar o local.

De acordo com o que foi divulgado pelo Portal G1, o setor de inteligência da Polícia Civil encontrou ao menos quatro corpos no local. Os investigadores dão prosseguimento ao trabalho de procura por novas vítimas, nesta quarta-feira (24).