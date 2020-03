Delivery: como as entregas auxiliam na rotina?

PUBLICIDADE 

Não é segredo que a tecnologia é um grande facilitador. E é diante de uma grande crise que assola todo o mundo, a COVID-19, que se pode ver o quão importante são os serviços de delivery, trazendo conforto e segurança para que grande parcela da população possa continuar em casa.



Porém, o setor já havia se destacado muito antes de tudo isso acontecer: segundo dados disponibilizados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o mercado de deliverys movimenta, todos os anos, algo em torno de R$ 10 bilhões.



Entre os motivos que impulsionam esse nicho, está, mais uma vez, a tecnologia. Para André Cardella, fundador da EdenCoco, que vende água de coco verde in natura, é preciso reconhecer o papel disruptivo causado pelo mundo digital. “A possibilidade de comprar por intermédio dos meios digitais – sejam esses aplicativos, site ou até mesmo WhatsApp, é muito democrático. Podemos dizer que é vantajoso para o cliente e a corporação que o atende”, aponta



Inovação



Pensando na necessidade de oferecer caminhos, a EdenCoco inovou, lançando, nesse mês de março, a venda online por assinatura – ou até mesmo compras avulsas. Todo o processo pode ser feito pelo site ou até mesmo por WhatsApp. “Desenhamos esse serviço pensando na praticidade”, diz André.



“Antes a EdenCoco era muito utilizada em eventos. Com essa suspensão momentânea, buscamos um caminho. Por fim, encontramos uma ótima solução: tanto para nós, quanto para aqueles que desejam se manter hidratados e ter em casa uma bebida diferenciada, refrescante e nutritiva”, complementa.



Para finalizar, André traz à tona todos os benefícios da fruta: “o coco verde é rico em potássio e pode ser um substituto saudável para qualquer bebida energética. Além disso, é rica em cálcio, sais minerais e vitaminas do complexo B”, aponta.



Amigos da saúde e do meio ambiente



Trazendo ao Brasil uma ideia que surgiu na Tailândia, André Cardella fez questão de democratizar as opções de bebidas. Assim, surge a EdenCoco: oferecendo uma forma fácil, diferente e sustentável para o consumo de coco verde.



Com a bebida em sua forma 100% natural, a EdenCoco não utiliza conservantes ou qualquer tipo de químico. Todo o processo de descascar a fruta e semiperfurar para tornar possível a abertura fácil é feita de maneira delicada e prestativa, a fim de preservar todos os nutrientes.



Funcionando no sistema de franquia, a EdenCoco possui um carrinho 100% elétrico e automatizado, permitindo a venda do coco em diferentes pontos e eventos. Saiba mais: https://www edencoco.com.br/

