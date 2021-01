Dados sobre covid alertam para situação cada vez mais grave, diz Gabbardo

PUBLICIDADE

O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 no Estado de São Paulo, João Gabbardo, afirmou nesta segunda-feira, 11, que os dados epidemiológicos recentes sobre o avanço do novo coronavírus alertam para uma situação cada vez mais grave e ressaltou a urgência de novas medidas para conter novas internações e mortes.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, na última semana epidemiológica, entre 3 e 9 de janeiro, o Estado registrou alta semanal – registro dos últimos sete dias contra os sete dias anteriores – de 44% em novos casos, 41% em novos óbitos e 10% em internações.

De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), informações consolidadas até o domingo, 10, apontam números ainda maiores de alta semanal de 65,1% em número de novos casos no Estado, 53,4% em novos óbitos e de 20,3% em novas internações.

Na Grande São Paulo, foi registrada alta semana de 51,4% em novos casos, 56,4% em novos óbitos e 22,3% em internações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última sexta-feira, 8, o governo estadual anunciou novas classificações de quarentena em que uma região do Estado, Presidente Prudente, progrediu de fase, da vermelha para a laranja, e outras três, Marília, Registro e Sorocaba, retrocederam, da amarela para a laranja.

Estadão Conteúdo