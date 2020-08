Dados IBGE: Brasil tem quase 212 milhões de habitantes

PUBLICIDADE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (dia 27), a estimativa de população residente em cada estado do país. O estudo aponta que Brasil tem hoje 211.755.692 habitantes. Em 2019, a estimativa era de 210.147.125 pessoas.

O Estado de São Paulo segue sendo o mais populoso do país, com 46.289.333 residentes. No ano passado, a projeção de 45.919.049. A unidade da federação com menor número de habitantes é Roraima, com 631.181 cidadãos. Em 2019, a estimativa era de 605.761 habitantes.

O Distrito Federal tem 3.055.149 pessoas. Goiás, estado vizinho, tem 7.113.540.

Veja a lista completa:

